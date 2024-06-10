الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. المستشار بهاء المري في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يحل المستشار بهاء المري، يحل في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك بمقرها الكائن في مقر حزب التجمع بشرق القاهرة 1 شارع محمد إبراهيم، المتفرع من شارع الشهيد أحمد منسى ــ سراي القبة.

تفاصيل أمسية المستشار بهاء المري بورشة الزيتون

ففي السابعة من مساء اليوم الإثنين، يحل المستشار بهاء المري، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك فى لقاء مفتوح، ومناقشة سيرته الذاتية، والصادرة تحت عنوان “قاض من مصر”.

ويُدير اللقاء الكاتب الباحث محمود عوضين، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، كما تشارك فى المناقشة الكاتبة الروائية الكبيرة سلوى بكر، وأستاذ النقد الأدبى دكتور محمد محمد عليوة، والناقدة دكتورة فاطمة الصعيدى، والكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه، كما يشارك فريق الورشة المناقشة.

وسيرة المستشار بهاء المري، والمعنونة بـ“قاض من مصر”، والصادرة عن دار غراب للنشر العام الماضي 2023. وبحسب الكاتب حاتم سلامة عن كتاب السيرة الذاتية لـ المستشار المري “تصاحب هذه السيرة محطات تاريخية من حياة مصر، ما يعطيها بُعدًا وطنيًا ملموسًا، كموت عبد الناصر، وحرب أكتوبر المجيدة، التي أوعزت بالحس الوطني الذي نما في ظلاله مؤلف الكتاب وقت أن كان طبيًا”.

الكتاب مليء بالمواقف التربوية العظيمة الجليلة التي يمكن أن نتعلم منها الكثير والكثير في سلوكنا الحياتي. المعاني الإنسانية الذاخرة التي تعج بها هذه السيرة، ما يجعلها كتابا يخاطب ضمير الإنسان ووجوده وعقله، بل يخاطب المجتمع الذي انحدر كثيرًا بالإنسانية حتى ليُخيل إليك أننا نعيش في الغابة التي يستقوي فيها القوي على الضعيف.

كما تنطوى سيرة المستشار المري “قاض من مصر”، على دروس مستفادة وعظبمة، مستقاة من ممارسة عملية وعميقة فى مجال يكاد يكون الأهم فى حياتنا، وجدير بالذكر أن لـ لمستشار المرى مؤلفات أدبية قصصية وتاريخية وقانونية كثيرة، ومن مجموعات القصصية: يوميات وكيل نيابة، يوميات قاض، لحظة انهيار، برجولا، حيرة أمل، وغيرها، وفى القضايا التاريخية والقضائية له: القتل باسم الدين والوطن، آرهاب الجماعة، صفحات من سجلات القضاء وشهود من أهلها، دنشواى أصل الحكاية، وله أكثر من ستين كتابا فى الكتب القانونية.

المستشار المستشار بهاء المري ورشة الزيتون الأدبية الكاتبة سلوى بكر الروائي دكتور محمد ابراهيم طه محمد محمد عليوة

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