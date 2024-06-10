الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شاومينج" يزعم تسريب امتحانى التربية الدينية والوطنية للثانوية العامة 2024.. والتعليم تنفى

الثانوية العامة -
الثانوية العامة - أرشيفية

أثار زعم صفحة "شاومينج" الإلكترونية على تطبيق تليجرام بتسريب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية للثانوية العامة 2024 قبل موعدهما، حالة من الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، صباح اليوم الإثنين، الموافق أول أيام امتحانات العام الدراسي الحالي 2024.

التعليم تنفي

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما يتم تداوله من ادعاءات بتسريب الامتحانات، مؤكدة استحالة ذلك نظرًا لتطبيق إجراءات أمنية مشددة على جميع مراحل نقل وتوزيع الامتحانات، بدءًا من المطبعة السرية وصولًا إلى لجان الامتحانات الفرعية.

 

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رصد الجروبات

وأوضح شادي زلطه، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة رصدت، خلال الفترة الماضية، العديد من "جروبات الغش الإلكتروني" على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لفكرة تسريب الامتحانات بهدف جذب الطلاب.

وأشار "زلطة" إلى أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة، وذلك من خلال رصد هذه الجروبات وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ودعا "زلطة" طلاب الثانوية العامة إلى التركيز على المراجعة والاستعداد الجيد للامتحانات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وإزعاج الطلاب.

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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى التربية الدينية والوطنية.. اليوم

 

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