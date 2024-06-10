تعليم الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية العامة

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان المديرية قد انهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة الإنتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بأعمال إمتحانات الثانوية العامة.

و أكد أن اليوم الاثنين تنطلق امتحانات للمواد الغير مضافة للمجموع مؤكدا على ضرورة توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للقائمين على أعمال الامتحانات

وشدد على عدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان الهاتف المحمول والسماعات والساعات والأجهزة الإلكترونية.

وأوضح انه تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان الامتحانات ومركز توزيع الأسئلة وخطوط سير أوراق الأسئلة والإجابة. كما تم التنسيق مع مديرية الصحة، لتكليف طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وأوصى شعبان بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتجهيز جميع اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة والإضاءة والمراوح بكل لجنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء اللجان للحفاظ على سلامة أبنائنا.