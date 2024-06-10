الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التضخم يتراجع إلى 27.4% فى مايو 2024

معدل التضخم السنوى
معدل التضخم السنوى

أظهر أحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 27.4% لشهر مايو 2024 مقابل 33.7% لنفس الشهر من العام السابق.

معدل التغير في الأسعار

واستعرض الجهاز التغير السنوي "شهر مايو 2024 مقارنة بشهر مايو 2023" كما يلي: 

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره "28.9%"، وتأتي التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "15.3%"، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "26.6%"، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "20.9%"، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة "38.6%"، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة "18.9%"، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "57.3%"، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة "31.9%"، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة "31.2%"، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة "41.4%".
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره "83.4%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة "83.5%".

3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره "26.8%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة "58.3%"، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة "27.4%"، مجموعة الاحذية بنسبة "20.1%".
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره "12.2%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة "8.6%"، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة "19.6%"، مجموعة المياه 
والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة "19.3%"، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة "16.6%".

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا 
قدره "30.7%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة "27.1%"، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة "28.1%".

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره "25.6%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة "31.1%"، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة "22.5%".
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره "18.0%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة "29.4%"، مجموعة خدمات النقل بنسبة "13.8%".

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره "12.8%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة "31.4%"، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة "33.6%"، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة "11.4%".

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره "58.3%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة "32.2%"، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة "71.3%"، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة "48.9%".

10- سجل قسم التعليم ارتفاعًا عن ثباتًا قدره "12.3%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة "10.2%"، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة "6.5%"، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة "6.9%"، مجموعة التعليم العالي بنسبة "32.5%". 
11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره "33.3%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة "33.4%"، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة "26.4%".

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره "20.8%" بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة "29.0%"، مجموعة امتعة شخصية بنسبة "24.7%".

الاحصاء التضخم السنوي معدل التضخم أسعار جهاز الإحصاء

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