إزالة وإيقاف 27 حالة تعدي ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 27 حالة تعدي ومخالفات بناء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

قال اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات حيث قام اسماعيل عبد العظيم رئيس قرية شلقام ولملوم عمر لملوم سكرتير الوحدة ومسؤل الإزالات والتنظيم ومسؤل الجمعية الزراعية بناحية شلقام والجرنوس والاصلاح الزراعى بازالة ٦ حالات بقرية شلقام والجرنوس بحوض الترعة والعمدة والبابا على مساحة ٣ قراريط و١٤ سهم وتم الإزالة فى المهد وتحت اشراف هانى الخولى نائب رئيس المركز قام عاشور السيد رئيس قرية ابو جرج وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده ومسئول الزراعه والإصلاح الزراعى وبحضور محمد ادهم مدير ازالات المدينه ومسئولى ازالات المدينه بازاله حاله تعدى فى المهد على أرض اصلاح زراعى بقريه الجندية عباره عن حفر وبناء أساسات بالبلو ك الحجري على مساحه قيراط للمره الثانيه وتمكن سالم زغلول رئيس قرية الحسينيه وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده ومسئول الزراعه والإصلاح من إزالة ٣حالات خارج الحيز العمراني على مساحة ٢قيراط و٢٠سهم تقريبا حالتين بأرض القصبى حوض النجيله وحاله بمنشاة أبو عزيز كما تم إيقاف الأعمال بشده خشبيه لاعمده خرسانيه دور أرضي والتحفظ على ٣٠سيخ حديد ٤لينه طول ٢.٥ م و٤٠ سيخ حديد ٥لينيه طول ٢.٥ متر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الزراعه والتومين طبقا للقانون.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي نفذت حملة تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه تم خلالها إزاله ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بحي شرق المدينه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم بحى غرب نظم حملة مكثفه لازالة كافة التعديات بمختلف انواعها تحت إشراف عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا وبحضور وليد فرحان رئيس الحى وسكرتير الحى وقسم التنظيم تم خلالها إيقاف أعمال بناء مخالف لاربع حالات بناء بدون تراخيص إيقاف ثلاثة حالات حفر أساس فى المهدظفى المنصوره التابع لحى غرب بمساحة ٣٠٠متر وتم التحفظ على مواد البناء وأيضا تم إيقاف أعمال بالدور السابع علوى لشده خشبيه ببرج ومنتجع طارق مرتضى كما تمكنت الوحدات المحلية بقرى دمشير وطوخ الخيل وتله ونزلة حسين من تنفيذ إزاله فوريه لـ ٩ حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه بمساحة٢٨٩٤متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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