رفع 4530 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الغربية

تمكنت محافظة الغربية ، من رفع 4530 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال 24 ساعة مضت.

وشدّد الدكتور طارق رحمي على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المباني، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية والقروية سخرت كل معداتها المتاحة لدعم حملات النظافة على مستوى المراكز والمدن، حيث تم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق وتحسين المنظر العام.

وأكد "رحمي"على استمرار هذه الحملات حتى القضاء على كل بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة بالمحافظة، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال محافظ الغربية، إن مشكلة البيئة مشكلة إن لم ننتبه لها فسوف تؤدي إلى كارثة تودي بحياة البشرية على وجه الأرض، مشددًا على أهمية قضية التغيرات المناخية وآثارها على جميع الأنشطة الحياتية وأصبحت محل اهتمام جميع دول العالم، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعمل كل يوم وكل ساعة على رفع الوعي البيئي لدى المواطنين مؤكدًا الدور المهم للإعلام في التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية، فضلا عن دوره في تعزيز الوعي البيئي، وأن يكون للجامعات والشباب ومنظمات المجتمع المدني دور في التوعية البيئية.

وعلي صعيد آخر، تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى متابعة جاهزية محيط اللجان بـ12 مركزًا ومدينة استعدادًا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي ستنطلق غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو، وذلك عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار المحافظ إلى انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

كما تابع المحافظ محيط المدارس بـ12 مركزًا ومدينة موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدًا متابعته على مدار الساعة جاهزية كل المدارس لاستقبال ماراثون الامتحانات.

وعرض الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة، قاعدة البلاغات والحوادث التي يتلقاها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تسهم بدورها في تحسين معدل سرعة الاستجابة للسيطرة على الحوادث والحالات الطارئة، وأشاد محافظ الغربية بالقاعدة موجهًا بتحديثها على مدار الساعة.