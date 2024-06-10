اليوم.. 40661 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية فى 113 لجنة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لانطلاق مارثون الثانوية العامة حيث يؤدى 40661 طالب وطالبة، اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية داخل 113 لجنة على مستوى المحافظة تم تجهيزها وفرشها وتنظيف المقاعد وتزويدها بوسائل التهوية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية، للاطمئنان على جاهزية اللجان بمدارس حي أول وثان طنطا بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور تامر مدكور مدير هيئة التأمين الصحي بالغربية، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.

و حرص محافظ الغربية خلال الجولة على تفقد الفصول بمدارس "الشهيد عقيد اركان حرب سمير ادريس الرسمية للغات، السادات الثانوية بنات، الشهيد محمد خولي الثانوية بنين، طنطا الثانوية بنات"، للاطمئنان على مدى جاهزيتها من توافر المقاعد الملائمة للطلاب، وتوفر الإضاءة الكافية ووسائل التهوية، لتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، بالإضافة الى تجهيز غرف العزل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية لدى الزائرة الصحية حفاظًا على صحة وسلامة طلاب الثانوية العامة

كما وجه "رحمي" بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كافة المدارس لاستقبال ماراثون الامتحانات

وأوضح محافظ الغربية، أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلافي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة، والإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2023 / 2024، بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 783.7 % للإعدادية العامة بالدور الأول.





صرح وكيل الوزارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة الترلية والتعليم بمحافظة الغربية، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الأول 85716 طالب وطالبة، حيث اسفرت النتيجة عن نجاح 71734 طالب، وبلغ عدد طلاب الدور الثاني 13968، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية، فقد تقدم لأدائها 3511 طالب، نجح منهم 2404، لتبلغ نسبة النجاح فيها 69.6%، وبالنسبة للتلمذة الصناعية، فقد تقدم 177 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 89.3%، وبالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، فقد تقدم 33 طالب، وبلغت نسبة النجاح فيها 97%، أما نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد تقدم لها 12 طالب، وبلغت نسبة النجاح 91.6%.