الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حظك اليوم لمواليد برج الدلو ليوم 10 يونيو 2024

برج الدلو
برج الدلو

نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج لكافة الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، لكل برج وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" فيما يخص برج الدلو تابع السطور التالية.

نظرة عامة على توقعات برج الدلو 

كن منفتحًا في التواصل وتحتاج شؤون الحب البعيدة المدى إلى التركيز بشكل خاص على هذا الأمر.
ابحث عن طرق للعيش بسعادة مع حبيبك. 
أكد على حياة مهنية منتجة وحياة مالية قوية اليوم. 
لن تكون هناك مشاكل صحية خطيرة.

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الإثنين 10 يونيو 2024

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء ليوم 9 يونيو 2024


حظ مواليد برج الدلو العاطفي

سيلتقي  غير المتزوجين بشخص يفضلون مشاركة حياتهم معه. 
بما أن نجوم الحب أقوى اليوم فقد تعبر عن الشعور وسيكون الرد إيجابياً.
لا تسيء معاملة والدي شريكك لأن معظم العلاقات قد تنتهي للأسف بسبب هذا. 
سيعود بعض مواطني برج الدلو إلى الشعلة السابقة ولكن يجب على المتزوجين تجنب أي شيء من شأنه أن يعرض حياة الأسرة للخطر.

حظ مواليد برج الدلو الوظيفي 


إن التزامك بالوظيفة أمر بالغ الأهمية اليوم. 
ستتطلب منك بعض المهام الجديدة العمل لساعات إضافية. تثق الإدارة بإمكانياتك وقد تتولى اليوم أدوارًا جديدة تتطلب التصميم والعمل الجاد.
كن ودودًا مع زملاء العمل وابتعد عن سياسات المكتب. 
كن معبرًا في اجتماعات الفريق وسوف تجد أفكارك المبتكرة من يتقبلها
. اليوم، سيواجه التجار مشكلات بسيطة تتعلق بالترخيص مع السلطات المحلية والتي يجب حلها وديًا.


حظ مواليد برج الدلو المالي

كن حذرًا أثناء مساعدة شخص ما على الصعيد المالي. 
على الرغم من الأموال القادمة من مصادر مختلفة، قد تفشل في حفظها وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الأيام المقبلة. سيواجه البعض  مشاكل داخل الأسرة بشأن الممتلكات اليوم. أنت جيد في شراء الأجهزة الإلكترونية ولكن لا تستثمر في الأسهم أو التجارة.


حظ مواليد برج الدلو الصحي

لن يزعجك أي مرض كبير اليوم ولكن كن حذرًا أثناء القيادة ليلاً. 
سيعاني بعض كبار السن من آلام في المفاصل وسيصاب الأطفال بالحمى الفيروسية أو التهاب الحلق أو مشاكل في صحة الفم.
يجب عليك الاستمرار في نمط الحياة الصحي والإكثار من تناول الخضار والفواكه.

 

txt

في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. الوجه الآخر لرجل برج الثور

صفات مواليد برج الدلو

متسامح، مثالي، ودود، خيري، مستقل، منطقي، ليبرالي، متمرد.

يوم الحظ: السبت
لون الحظ: الأزرق الداكن
رقم الحظ: 22
حجر الحظ: الياقوت الأزرق

الابراج التي تتوافق مع برج الدلو

برج الحمل.
برج الجوزاء.
برج الميزان.
برج القوس.
برج الأسد.
برج الدلو.

برج الدلو أعرف حظك ابراج حظك اليوم حظ مواليد برج الدلو توقعات برج الدلو توقعات الأبراج

مواد متعلقة

مدن تحت الماء وأصوات حيتان.. خبيرة أبراج توضح تأثير ولادة القمر الجديد

الأكثر قراءة

توجيه عاجل لوزير التعليم بشأن لجان امتحانات الثانوية

بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 بمادة التربية الدينية.. ورسالة من وزير التربية للطلاب والمعلمين

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه المصري والدولار

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية