قلب الأم.. وفاة سيدة عقب مشاهدة إصابة ابنها فى حادث سير

واقعة مأساوية شهدتها محافظة الغربية عقب وفاة سيدة قهرًا بعد مشاهدتها لنجلها الشاب على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة بعد أن صدمه موتوسيكل في أثناء عبوره الطريق.

سقطت جثة هامدة عقب مشاهدة نجلها على جهاز التنفس الصناعي

كانت البداية عندما تلقت الأم المتوفاة خبر إصابة ابنها فى حادث بصدمة كبيرة، وذهبت لرؤيته بالمستشفى فوجدت نجلها فى حالة سيئة على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة فسقطت مغشيًا عليها وتوفيت فى الحال.

تلقي بلاغ الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغًا بإصابة شاب فى العقد الثالث من العمر، بإصابات بالغة ومتفرقة، بعد أن صدمته دراجة نارية في أثناء عبوره الطريق العام.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كمال محمد طالب بكلية التربية الرياضية، بنزيف داخلي، وتم نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم تشييع جنازة الأم بمسقط رأسها، وتلقت الأسرة العزاء فيها.