الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 1.4% خلال 2024

السيارات
السيارات

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن ارتفاع مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 1.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى 2024.

مبيعات السيارات فى مصر خلال 2024

وبحسب أحدث بيان صادر عن "أميك"، فقد بلغ إجمالى المبيعات بقطاعات المتنوعة سواء (ركوب - حافلات - شاحنات) بواقع 23.530 وحدة مقارنة بـ23.19 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2023.

يذكر أن مبيعات السيارات عن شهر أبريل 2024 قد ارتفعت بنسبة 35.1% لتسجل 5668 مركبة متنوعة، وذلك طبقًا لتقريرمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" وذلك خلال أبريل 2024.

ويأتى هذا الارتفاع بعد تراجع بالمبيعات بنسبة 43% فى مارس 2024 لتسجل بيع حوالى 4200 مركبة متنوعة.  

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