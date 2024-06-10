اتحاد منتجى الدواجن: أسعار الفراخ انخفضت بعد رمضان

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ارتفعت أكثر من 20% خلال الأيام الماضية، موضحا أن بعد شهر رمضان، شهدت الأسعار انخفاضًا كبيرًا بنسبة تزيد عن 25%، واستمر هذا الانخفاض لمدة 4 أسابيع، ولكن موجات الحر المتتالية أثرت سلبًا على الأسعار مجددًا.

وأشار "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك أكثر من 50% من مزارع تربية الدواجن غير مؤهلة، والخطة المفاجئة للتخفيف جاءت في أوقات الذروة، متابعًا: "درجة حرارة الفراخ لابد أن تكون 22 درجة مئوية.. وهي صناعة الدواجن وتعتمد على التهوية ومراوح شفط وخلايا تبريد".

وأوضح الدكتور ثروت الزيني، أن الفراخ لا تتحمل ارتفاعات درجات الحرارة، وما يحدث هو إهدار للاقتصاد وثروة المواطن، والمواطن هو من يتحمل هذه التكلفة.