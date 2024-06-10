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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء الفجر اليوم الإثنين 10-6-2024

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر من الأشياء التي يسعى لها المسلمون، فالدعاء من أحب العبادات إلى الله، كما أنها قد تغير قدر صاحبها، وتعرض الدستور قي التقرير التالي دعاء الفجر اليوم الإثنين 9-6-2024

دعاء الفجر مكتوب اليوم الإثنين 9-6-2024

نسألك يا الله بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، نسألك يا رب زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم آمين يا رب العالمين.

اللهمّ مُنزل الكتاب، ومُنشىء السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، ندرأ بك فى نحور الأعداء، ونعوذ بك من شرورهم ونستعينُك عليهم، فسَيكفيكهُمُ الله وهو السميعُ العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهمّ اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاءُ قدير، اللهمّ عليك بالظالمين المُعتدين فإنهم لا يُعجزونك، اللهمّ أعنَّا ولا تُعِن علينا، وانصرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر علينا، وانصُرنا على من بَغى علينا، اللهمّ انصر عبادك المُستَضعَفين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين،اللهمّ أنت حسبُنا ونعم الوكيل، فكُن لنا عونًا ونصيرًا وسندًا ومُعينًا واجعل لنا من لدُنك وليًا واجعل لنا من لدُنك نصيرًا.

اللهم افتح لنا أبواب الفرح، ويسر لنا أسباب الرزق، وارزقنا الفرج والتيسير، اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين، اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، واغننا بك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك يا كريم يا رب العالمين.

اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ العَفْوَ والعَافيةَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إنِّي أسْألُكَ العَفْوَ والعَافيةَ في دِيْني ودُنْيَاي وأهْلِي ومَالي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتي، وآمِنْ رَوْعَاتي، اللَّهُمَّ احْفَظْني مِنْ بيْنِ يَدَيَّ، ومِنْ خَلْفِي، وعَنْ يَميني، وعَنْ شِمَالي، ومِنْ فَوْقِي، وأعُوذُ بِعَظَمَتكَ أنْ أُغْتالَ مِنْ تَحْتي.

اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيّامنا اللهم.. تولّنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

اللهمّ إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنّة اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة.

اللهم  عافني في  بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بَصَرِي، لا إِلَه إلا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الكفرِ، وَالْفَقْر، وأَعوذ بك من عذاب القبر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت.

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