نتائج أولية: حزب الشعب يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبى بحصوله على 181 مقعدا

نشرت رويترز نتائج أولية تؤكد أن حزب الشعب يتصدر انتخابات البرلمان الأوروبى بحصوله على 181 مقعدا، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وتوقعت الوكالة حصول كتلة الخضر - التحالف الأوروبي الحر - على 53 مقعدا في البرلمان الأوروبي، وحصول كتلة اليسار على 36 مقعدا، بينما تتوقع حصول كتلة الهوية والديمقراطية على 60 مقعدا.

أيضا توقعت رويترز حصول كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين على 70 مقعدا، بينما توقعت حصول كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين على 70 مقعدا في البرلمان الأوروبي.

وتوقعت رويترز حصول تحالف تجديد أوروبا على 82 مقعدا وحصول التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين على 133 مقعدا.