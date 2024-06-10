الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب الخولى لـ"الشاهد": مصر "وسطية" ولها شخصية وطبيعة مختلفة

إيهاب الخولي
إيهاب الخولي

قال إيهاب الخولي، المحامي وعضو مجلس النواب السابق، إن الصراع الحقيقي على مسألة الدين هو خلاف بين السلطة والجماعات الدينية.

وأضاف "الخولي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "السلطة كاتبنا تريد أن تتحدث باسم الله وفقًا لمفهومها، والجماعات الدينية كذلك".

وتابع: "لكن إحنا عاوزين الناس بطبيعتها مصر وسطية ومتسامحة، ولنا طبيعة شخصية مختلفة عن الآخرين وهذا أمر حقيقي من التاريخ وليس شكرًا، إحنا وسطيين والتطرف الذي يحدث الآن مصر طوال عمرها بعيدة عنه".

وأردف: "إحنا عندنا رفاعة الطهطاوي والإمام محمد عبده، هما دول مصر الحقيقية اللي أجدادنا وكلنا تعلمنا منهم، فمصر طبيعتها لا يجوز الخلط بين الدين والسياسة".

واستكمل: "لكي تحمي الدين يجب ألا تدخل فيه السياسة هذه حماية وتقديس للدين، تبعده عن مجال السياسية ولا يتدخل باسمه أي أحد، الله يرحمه الرئيس السادات حسم الأمر وقال لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة".

الشاهد إيهاب الخولي برنامج الشاهد الإخوان محمد الباز اكسترا نيوز

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