بعد قليل.. فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024

في أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، تفتح اللجان الامتحانية أبوابها والبالغ عددها 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، لاستقبال طلاب الثانوية في الثامنة من صباح اليوم الإثنين، وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الإلكترونية.

امتحانات المواد خارج المجموع

ويؤدي طلاب الثانوية العامة العامة 2024، اليوم الإثنين، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، في أول أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل لـ11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين 255 طالبا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبا.