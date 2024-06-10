يحرص متابعي وعشاق كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، وستتواصل تصفيات كأس العالم بالقارات المختلفة، حيث ستتنافس المنتخبات من أجل حلم الوصول لمونديال في 2026.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في السطور التالية جدولا لأبرز مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتشهد تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي عدد 4 مباريات قوية، وكذلك بقارة أفريقيا هناك عدد من المباريات المهمة.

أبرز تلك المواجهات تكون هي مواجهة منتخب مصر مع غينيا بيساو، ولقاء المنتخب الجزائري مع نظيره الأوغندي، كما سوف يكون هناك عدد من المباريات القوية الأخرى التي ستخوضها منتخبات مثل نيجيريا وغانا.

وعلى الجانب الودي ستواصل المنتخبات الأوروبية الاستعداد لخوض غمار منافسات يورو 2024.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026

غرنادا x كوستاريكا - 12:00 بتوقيت مصر

بربادوس x هايتي - 12:00 بتوقيت مصر

برمودا x الهندوراس - 02:00 بتوقيت مصر

مونسرات x بنما - 04:00 بتوقيت مصر.

مباريات اليوم في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الصومال x بوتسوانا - 04:00 بتوقيت مصر. SSC1 HD

غينيا الاستوائية x مالاوي - 04:00 بتوقيت مصر. SSC EXTRA 1 HD

بنين x نيجيريا - 07:00 بتوقيت مصر. SSC EXTRA 2 HD

أوغندا x الجزائر - 07:00 بتوقيت مصر. SSC EXTRA 1 HD

غينيا بيساو x مصر - 07:00 بتوقيت مصر. OnTime Sports

غانا x جمهورية أفريقيا الوسطى - 08:00 بتوقيت مصر. SSC1 HD

غينيا x موزمبيق - 08:00 بتوقيت مصر. SSC EXTRA 1 HD

بوركينا فاسو x سيراليون - 08:00 بتوقيت مصر. SSC EXTRA 2 HD

مواعيد مباريات اليوم الودية الدولية

التشيك - مقدونيا الشمالية - 07:00 بتوقيت مصر

هولندا - أيسلندا - ٠٩:٤٥ بتوقيت مصر

بولندا - تركيا - ٠٩:٤٥ بتوقيت مصر