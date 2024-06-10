الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس الأمن يناقش اليوم تقارير حول جيش الرب وداعش

مجلس الأمن
مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين، جلسة إحاطة حول تقرير الأمين العام نصف السنوي عن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط إفريقيا وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة الإقليمية لمكافحة "جيش الرب" الذي يعد أكثر المجموعات وحشية في القارة.

 

ومن المتوقع وفق بيان لمجلس الأمن أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، عبدو أباري، ورئيس لجنة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، جيلبرتو دا بيدادي فيريسيمو، إحاطة إعلامية، ومن المقرر أن تعقب جلسة الإحاطة المفتوحة مشاورات مغلقة.

 

ويشهد اليوم الإثنين ضمن فعاليات مجلس الأمن، التصويت على مشروع قرار بشأن (داعش) ونظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، ومن المتوقع أن يتضمن مشروع النص أحكاما تمدد ولاية فريق الدعم التحليلي.

 

ويعقد المجلس مناقشته نصف السنوية بشأن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين غدا الثلاثاء.

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