محافظ مطروح يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاتصال بأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح وأسرهم، وتهنئتهم على التفوق وتحقيق المراكز الأولى بالمحافظة.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية كالتالي : الطالبة سما هاني إسماعيل، معهد فتيات مطروح، المركز الأول، بنسبة 100% ، الطالبة رقية سيد سعد، معهد فتيات مطروح، المركز الثاني، بنسبة 99,4%، الطالبة سلسبيل أحمد عبد البديع، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز الثالث، بنسبة 99,2%، الطالبة إسراء حمدان صبري، عمر بن عبد العزيز، المركز الرابع، بنسبة 99%، الطالب محمد خالد محمد، بنين مطروح النموذجي، المركز الرابع مكرر، بنسبة 99% ، الطالبة جويرية محمود الشحات، معهد عمر بن عبد العزيز ، المركز الخامس، بنسبة 98,8%.

كما تضمنت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح، الطالب محمود هشام إبراهيم، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز السادس، بنسبة 98,7%، الطالبة علا عبد الباسط سليمان، المركز السابع، معهد فتيات مطروح النموذجي، بنسبة 98,2%، الطالبة ملك احمد إبراهيم، المركز الثامن، معهد الرويسات بالحمام، بنسبة 97,8،%، الطالبة مريم محمد حسين، المركز التاسع، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة، 97,7%، الطالبة حبيبة عبد الهادي الشحات، فتيات مطروح النموذجي، المركز العاشر، بنسبة 97,4%.