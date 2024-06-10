الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاتصال بأوائل  الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح وأسرهم، وتهنئتهم على التفوق وتحقيق المراكز الأولى بالمحافظة.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية 

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية كالتالي : الطالبة سما هاني إسماعيل، معهد فتيات مطروح، المركز الأول، بنسبة 100% ، الطالبة رقية سيد سعد، معهد فتيات مطروح، المركز الثاني، بنسبة 99,4%، الطالبة سلسبيل أحمد عبد البديع، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز الثالث، بنسبة 99,2%، الطالبة إسراء حمدان صبري، عمر بن عبد العزيز، المركز الرابع، بنسبة 99%، الطالب محمد خالد محمد، بنين مطروح النموذجي، المركز الرابع مكرر، بنسبة 99% ، الطالبة جويرية محمود الشحات، معهد عمر بن عبد العزيز ، المركز الخامس، بنسبة 98,8%.

كما تضمنت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بمطروح، الطالب محمود هشام إبراهيم، معهد عمر بن عبد العزيز،  المركز السادس، بنسبة 98,7%، الطالبة علا عبد الباسط سليمان، المركز السابع، معهد فتيات مطروح النموذجي، بنسبة 98,2%، الطالبة ملك احمد إبراهيم، المركز الثامن، معهد الرويسات بالحمام، بنسبة 97,8،%، الطالبة مريم محمد حسين، المركز  التاسع، معهد عمر بن عبد العزيز، بنسبة، 97,7%، الطالبة حبيبة عبد الهادي الشحات، فتيات مطروح  النموذجي، المركز العاشر، بنسبة 97,4%. 

محافظ مطروح اوائل الشهادة الإعدادية الازهريه تحقيق المراكز الأولي مطروح الشهادة الاعدادية الازهرية

مواد متعلقة

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81٠1%

الأكثر قراءة

عاجل.. تفوق ساحق لحزب الحرية المتشدد فى انتخابات البرلمان الأوروبى بالنمسا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

حبس المتهمين باغتصاب فتاة بمصر القديمة 15 يوما

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا