عاجل.. بعد جانتس.. آيزنكوت يعلن الانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية

أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، أمس جادي آيزنكوت، استقالته من منصبه كمراقب في حكومة الحرب تزامنًا مع استقالة بيني جانتس.

وقال آيزنكوت في خطاب استقالته: "الاعتبارات الخارجية والسياسية اخترقت عملية صنع القرار".

وتابع آيزنكوت، في خطابه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "على الرغم من جهودي الكبيرة، إلى جانب زملائي، امتنعت الحكومة برئاستكم منذ فترة طويلة عن اتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل".

وتابع أن هذا الامتناع عن اتخاذ قرارات حاسمة "يضر، عمليًا، بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لدولة إسرائيل".

وأضاف: "لقد اخترقت الاعتبارات الخارجية والسياسية غرف النقاش. لذلك، هذا هو وقتنا لمغادرة الحكومة".