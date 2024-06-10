الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى التربية الدينية والوطنية.. اليوم

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الاثنين، امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية ضمن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، في أول أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبا، في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وصل لـ 11 لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ 4 لجان، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية وصل لـ84 مركزا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبا، وعدد الطلاب المكفوفين 255 طالبا، وعدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 1646 طالبا.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم لجان النظام والمراقبة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع امتحانات الثانوية

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