إيهاب الخولى لـ"الشاهد": الجيش عبّر عن المصريين فى ثورة 30 يونيو

قال إيهاب الخولي، المحامي وعضو مجلس النواب السابق، إن القوات المسلحة في ثورة 30 يونيو كانت تعبر عن آمال المصريين.

وأضاف "الخولي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الناس من جواها كانت ضد الإخوان المسلمين، وهذا يتسق مع مفهوم الدولة الوطنية".

وتابع: "هذه هي القوات المسلحة لمصر لذلك يجب أن تعبر عن الناس وفقًا للشرعية الموجودة، وهذا ما حدث في مرحلتين في يناير 2011 و30 يونيو".

وأردف: "شعرت يوم 3 يوليو أن مصر تبكي فرحًا بسقوط جماعة الإخوان، حسيت إن الوطن نفسه فرحان غير الشعب، والشعب كان سعيدًا جدًا، مصر استعادت نفسها بعد بيان 3 يوليو، وتخلصت من حكم الإخوان".