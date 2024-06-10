تعرف على طاقم حكام مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات مونديال 2026

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين طاقم حكام لإدارة مباراة مصر وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية.

وتضم هذه المجموعة إلى جانب منتخب مصر، منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

حكم سوداني لإدارة مباراة مصر وغينيا بيساو

سيقود مباراة مصر وغينيا بيساو الحكم السوداني محمود علي إسماعيل ويعاونه كلًا من الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، بينما سيكون الحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

سيواجه منتخب مصر، مضيفه منتخب غينيا بيساو، في السابعة من مساء يوم الأثنين المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (24 سبتمبر) في بيساو، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

ستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026، عبر قنوات أون تايم سبوتس التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات مصر خلال مشوارها بالتصفيات.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0).

ويأتي منتخب غينيا بيساو، في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب سيراليون، صاحب المركز الرابع.

ويأتي منتخب إثيوبيا، في المركز الثاني، برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب جيبوتي، المركز المجموعة، دون رصيد من النقاط.