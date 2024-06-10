الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على طاقم حكام مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات مونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين طاقم حكام لإدارة مباراة مصر وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 6 نقاط بعد الفوز على جيبوتي وسيراليون في الجولتين الأولى والثانية.

وتضم هذه المجموعة إلى جانب منتخب مصر، منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

حكم سوداني لإدارة مباراة مصر وغينيا بيساو

سيقود مباراة مصر وغينيا بيساو الحكم السوداني محمود علي إسماعيل ويعاونه كلًا من الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، بينما سيكون الحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

سيواجه منتخب مصر، مضيفه منتخب غينيا بيساو، في السابعة من مساء يوم الأثنين المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (24 سبتمبر) في بيساو، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

ستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026، عبر قنوات أون تايم سبوتس التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات مصر خلال مشوارها بالتصفيات.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يحتل منتخب مصر، صدارة المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بعد أن حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية على جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0).

ويأتي منتخب غينيا بيساو، في المركز الثاني، برصيد 5 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو، في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب سيراليون، صاحب المركز الرابع.

ويأتي منتخب إثيوبيا، في المركز الثاني، برصيد نقطتين، بينما يتذيل منتخب جيبوتي، المركز المجموعة، دون رصيد من النقاط.

منتخب مصر منتخب غينيا بيساو تصفيات كاس العالم تصفيات مونديال 2026 مباراة مصر وغينيا بيساو موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو

الأكثر قراءة

عاجل.. تفوق ساحق لحزب الحرية المتشدد فى انتخابات البرلمان الأوروبى بالنمسا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

حبس المتهمين باغتصاب فتاة بمصر القديمة 15 يوما

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا