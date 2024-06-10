فون دير لاين: سنبنى حصنا ضد المتطرفين من اليسار واليمين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية وعضو حزب الشعب الأوروبي أورسولا فون دير لاين يوم الأحد إن الحزب الذي ينتمي إلى يمين الوسط سيبني حصنا ضد المتطرفين من تياري اليسار واليمين.

وأدلت فون دير لاين بهذه التصريحات في رد فعل على النتائج الأولية لانتخابات الاتحاد الأوروبي التي أظهرت أن حزب الشعب الأوروبي هو أكبر حزب ولكن من المتوقع أن تحقق الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة والمشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر المكاسب.

وأوضحت فون دير لاين أنه "لا يمكن تشكيل أغلبية دون حزب الشعب الأوروبي ومعا سنبني حصنا ضد المتطرفين من اليسار ومن اليمين".