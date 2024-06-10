الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب الخولى لـ"الشاهد": الناس أدركت حجم المشكلة التى تعيشها مصر فى عهد الإخوان

ايهاب الخولى
ايهاب الخولى

قال إيهاب الخولي، المحامي وعضو مجلس النواب السابق، إن المصريين الذين فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع أدركوا حجم المشكلة التي تعاني منها مصر. 

وأضاف "الخولي"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أصبحت مشكلة التطرف والانشقاق واضحة لدى عموم المصريين، وكانت هناك قناعة لدى المصريين بذلك مثل إدراك الناس بسقوط حكم المرشد".

وتابع: "الناس برضوا أدركت دستور الجنة والنار، هو إحنا نستفتى على جنة ونار إحنا نستفتى على دستور، ومثلما ما حدث من مشهد مؤلم في المقطم والاعتداء الذي حدث هناك".

الشاهد إيهاب الخولي برنامج الشاهد الإخوان محمد الباز اكسترا نيوز

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