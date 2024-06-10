إيهاب الخولى لـ"الشاهد": خطاب التفويض كان نقطة فارقة فى رحيل الإخوان

قال إيهاب الخولي، المحامي وعضو مجلس النواب السابق، إنه رأى بعينه بشاعة ووحشية الإخوان في التعامل مع المتظاهرين في أحداث الاتحادية.

وأضاف "الخولي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن نقطة التحول في رحيل جماعة الإخوان الإرهابية ليست خروج المصريين فقط.

وتابع: "نقطة التحول الحقيقية في خطاب التفويض في الإسكندرية للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع، عندما قال أنا عاوز تفويض وأمر"، مؤكدًا أن هذا الخطاب نقطة تحول فارقة.

وأردف: "نزلت ميدان التحرير وكان موجود ناس كثيرة وفوجئت بعدد الموجودين وأقسموا كلهم بمحاكمة الإرهاب وتفويض وزير الدفاع وأن العالم يشهد على ذلك، لأني مدرك الإخوان يعملوا إيه بعد كدة سياسيًا مع الغرب".