الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق مؤتمر "الرؤية المستقبلية لعلوم الرياضة" بجامعة الوادى الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت بأروقة كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد فاعليات المؤتمر العلمي الثانى لشباب الباحثين تحت عنوان " الرؤية المستقبلية لعلوم الرياضة "، بحضور الدكتور حسين السمرى رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين، وكوكبة من عمداء كليات التربية الرياضية على مستوى الجمهورية، وعدد من الباحثين للماجستير والدكتوراة، والمهتمين بالرياضة في مصر والوادي الجديد.

المؤتمر برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة، وحضور  العمداء ووكلاء الكليات.

ترأس فاعليات المؤتمر الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربيه الرياضية، والدكتور ايمن مسلم وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر  والدكتور خالد عبد الجابر رئيس قسم المناهج  مقررا المؤتمر، والدكتور محمد عبدالعظيم وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب مقرر المؤتمر، والمهندس دكتور عز الدين درويش المدير التنفيذى للمؤتمر، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وقال الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتعرف على القضايا والاهتمامات البحثية المشتركة فى مجال التربية الرياضية، والعمل على توطيد الارتباط المؤسسي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 وأضاف أن محاور المؤتمر تتضمن الرياضة الخضراء والإدارة الرياضية والتدريب الرياضي والعلوم التربوية والنفسية والميكانيكا الحيوية والرياضة وكبار السن ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وعلوم الصحة الرياضية وفسيولوجيا الجهد المدني.

وفى كلمة الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، الذي رحب فيها بضيوف الجامعة من مختلف الجامعات المصرية، وأكد على أهمية التعاون لإجراء أبحاث مشتركة تعالج معوقات تنفيذ رؤية مصر 2030، والتأكيد على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزرات المعنية عن طريق الاستشارات والبحث العلمى التطبيقى.

وكرم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة عددًا من المشاركين في المؤتمر العلمي لشباب الباحثين، متمنيًا لهم مزيد من التوفيق والسداد للارتقاء بمستقبل علوم الرياضة فى مصرنا الحبيبة.

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جامعة الوادي الجديد فاعليات المؤتمر العلمي الرؤية المستقبلية لعلوم الرياضة تحقيق رؤية مصر 2030 توطيد الارتباط المؤسسي

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