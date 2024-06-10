الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عمرو الفقى: الإعلام أمن قومى.. وعلينا تنمية تمويل المؤسسات الصحفية ودعمها

عمرو الفقى
عمرو الفقى

قال عمرو الفقى الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام أمن قومي وعلينا تنمية تمويل المؤسسات الصحفية ودعمها.

وأضاف "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي": إننا على مدار السنتين الماضيين تم تحسين أحوال الصحفيين العاملين بالشركة، ونسعى للتحسين للأفضل. 

وتابع: لا بد أن تحصل المؤسسات على مكاسب من أجل تحسين أحوال العاملين بها، معلقًا: إننا مستهدفين على آخر العام زيادة الدخل للمؤسسات حوالي 40%.

عمرو الفقي الاعلام المؤسسات الصحفية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة في المساء مع قصواء

مواد متعلقة

نقيب الصحفيين: الصحافة الفلسطينية أثبتت أن الكلمة لها قوة بالفعل

رشوان: نلتمس الإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة يوم الصحفى المصرى وثورة 30 يونيو

المستشار محمود فوزى يكشف مصير الطلبة المحبوسين فى تظاهرات التضامن مع غزة

المستشار محمود فوزي: أداء نقابة الصحفيين الحالي أتسم بالتوازن وعمل على رعاية المهنة

عمرو الفقى: ما يحدث فى قطاع غزة أمر لا يصدقه عقل والصمت الدولى أصبح مريبًا

قصواء الخلالى تشيد بتحقيق "الدستور" "أرض الجحيم" والذى يرصد شهادات الشعب السودانى

متحدث الزراعة لـ"قصواء الخلالى": الوزارة توفر لحومًا حية تبدأ من 155 جنيهًا

قصواء الخلالى: على الحكومة الجديدة مراعاة أولويات المواطن المصرى

الأكثر قراءة

عاجل.. تفوق ساحق لحزب الحرية المتشدد فى انتخابات البرلمان الأوروبى بالنمسا

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

حبس المتهمين باغتصاب فتاة بمصر القديمة 15 يوما

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

مدرسة المعلمة "أمانى المنجوجى" لطلاب الثانوية: هاتوا مراوحكم معاكم فى اللجنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا