عمرو الفقى: الإعلام أمن قومى.. وعلينا تنمية تمويل المؤسسات الصحفية ودعمها

قال عمرو الفقى الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام أمن قومي وعلينا تنمية تمويل المؤسسات الصحفية ودعمها.

وأضاف "الفقي"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي": إننا على مدار السنتين الماضيين تم تحسين أحوال الصحفيين العاملين بالشركة، ونسعى للتحسين للأفضل.

وتابع: لا بد أن تحصل المؤسسات على مكاسب من أجل تحسين أحوال العاملين بها، معلقًا: إننا مستهدفين على آخر العام زيادة الدخل للمؤسسات حوالي 40%.