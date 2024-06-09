الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخولي لـ"الشاهد": لم نرى شهيدا واحدا للإخوان في أحداث يناير

إيهاب الخولي
إيهاب الخولي

قال إيهاب الخولي، السياسي المصري، إن الإخوان وضعت قوائم للاغتيالات ورأيناها بأعيننا، وكنت أنا ضمن هذه القائمة، بعد احتدام المشكلة بيني وبينهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الإخوان في العشر أيام في ميدان التحرير، بعد ظهورهم في يناير، ولكن قبل ذلك كان الخلاف فكري، لأننا كنا في المعارضة سويا، فكان هناك خلاف سياسي فكري، ولكن تحول في ميدان التحرير".

وتابع: "يوم موقعة الجمل وكانت موجودة بجواري المستشارة تهاني الجبالي، وكان الإخوان المسلمين يحاجوا ويحموا بعضهم البعض دون حمايتنا نحن".

وأكد أن الإخوان بعد وصولهم للسلطة والحكم، لم يفصحوا عن شهيد واحد لهم في ثورة يناير، وكان كل من استشهد يتبع الحركة السياسية أو لاينتمي، رغم قدرتهم الفائقة على صنع التاريخ المزيف، ولكن ماظهر موقف مأساوي وعار علينا كلنا كمصريين، وهو إلقاء المصري في مدينة الإسكندرية فوق سطح أحد البيوت.

وأوضح إيهاب الخولي، السياسي المصري، أن كل تلك الأمور في حال وضعها بجانب بعضها البعض، ستظهر الصورة كاملة، ونتأكد من عدم مشروعية ذلك التنظيم الإخواني، وعدم قدرتهم على حكم مصر.

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

إيهاب الخولي الإخوان ثورة يناير ميدان التحرير الشاهد

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