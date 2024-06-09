رئيس "مكافحة المنشطات" يكشف سبب التأخير فى عينة رمضان صبحى
كشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات سبب التأخير في عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.
قال "خميس" خلال حوراه لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "البول البشري له مواصفات، والتغيير يتم في كثافة البول والأملاح والبروتين، وتسمى عينة غير آدمية وغير مطابقة للبول الآدمي العادي".
وأضاف: "هناك أدوية أو أمراض تغير طبيعة البول"، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينة من اللاعب رمضان صبحي في شهر أغسطس العام الماضي.
وتابع: "العينة انقسمت A وb العينةA كان بها خلل وعينة غير نمطية فيتم التواصل مع الوكالة الدولية والمنظمة الوطنية ويطلب استكمال الأبحاث ومراجعة مراحل أخذ العينة".
وأردف: "هذا سبب التأخير في ملف اللاعب رمضان صبحي، وهي أن العينة غير نمطية أو غير آدمية".