الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "مكافحة المنشطات" يكشف سبب التأخير فى عينة رمضان صبحى

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات سبب التأخير في عينة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز.

قال "خميس" خلال حوراه لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "البول البشري له مواصفات، والتغيير يتم في كثافة البول والأملاح والبروتين، وتسمى عينة غير آدمية وغير مطابقة للبول الآدمي العادي".

وأضاف: "هناك أدوية أو أمراض تغير طبيعة البول"، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينة من اللاعب رمضان صبحي في شهر أغسطس العام الماضي.

وتابع: "العينة انقسمت A وb العينةA كان بها خلل وعينة غير نمطية فيتم التواصل مع الوكالة الدولية والمنظمة الوطنية ويطلب استكمال الأبحاث ومراجعة مراحل أخذ العينة".

وأردف: "هذا سبب التأخير في ملف اللاعب رمضان صبحي، وهي أن العينة غير نمطية أو غير آدمية". 

المنشطات مكافحة المنشطات رمضان صبحى عينة رمضان صبحي

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

أول رد من عمرو دياب على واقعة صفع معجب داخل حفل زفاف (فيديو)

خلال العيد.. رفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات تحكم كهرباء شمال القاهرة

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية ترم تاني 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة