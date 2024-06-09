نقيب الصحفيين: الصحافة الفلسطينية أثبتت أن الكلمة لها قوة بالفعل

وجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة "يوم الصحفي المصري"، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995 ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.

وأضاف "البلشي" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مطالبنا من الحوار الوطني تحرير المجال العام للعمل الصحفي، بالإضافة إلى إصدار قانون تدوال المعلومات وإخلاء سبيل الصحفيين المحبوسين.

وأشار إلى أن يوم الصحفي المصري ليس فقط للصحفيين المصريين وإنما أيضًا لأشقائهم الفلسطينيين، مؤكدًا أن الصحافة الفلسطينية أثبتت أن الكلمة لها قوة بالفعل.

ونوه أن أرقام الضحايا من الصحفيين، والتي تتمثل في استشهاد 145 صحفيا من أصل 1000 أمر مرعب، مشيرًا إلى أن الصحافة كشفت بشكل كبير زيف الادعاءت الإسرائيلية.