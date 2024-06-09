الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب الخولى لـ"الشاهد": بكيت يوم حضور "قتلة" السادات لاحتفالات نصر أكتوبر بعهد مرسى

إيهاب الخولي
إيهاب الخولي

قال إيهاب الخولي، السياسي المصري، إن المشروعية هي أن أحضر لك ببرنامج انتخابي ومطالب أتعهد بتحقيقها، فأفشل ببعض منها، ولكن عندما أحضر برنامجا ولا يستطيع أن يحقق شيئا هو هنا عدم المشروعية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنت أتيت بالانتخاب، وكان الاقتراع على اسمين، بين أحمد شفيق، ومحمد مرسي، ولكن حين جاء الحكم وجدنا أن المرشد لجماعة الإخوان هو من يحكم وليس هو، وهذا ما أفقده المشروعية.

وتابع: "الشعب بفطرته استطاع أن يفرق وخرج على هذا الأساس، وأدرك هنا انعدام المشروعية، وهذا هو التدليس على الغرب لأنهم ظنوا أن القصة في صندوق الانتخاب ولكن لا لم تكن كذلك لأنهم كانوا بأتوا لمقابلة المرشد، ولكن على أي أساس تكون المقابلة معهم".

وواصل: "المرشد لم يطرح نفسه على قهوة حتى، ولكن من طرح اسمه هو محمد مرسي لم يحضر، وحينما حضر وتحدث كانت اللعثمة عنوانه، وهذا ماظهر في الإعلان الدستوري، وكان كله متراكم والتفاصيل الصغيرة تبنى عليها تحليل ونتيجة".

وأكمل: "ماحدث في استاد القاهرة من خلال مؤتمر نصرة سوريا، والمقام في مايو 2013، وكان قبلها أيضا الاحتفال بنصر أكتوبر في 2012، وكان الموجودون هم من قتلوا "السادات"، واليوم ده أنا بكيت لأني أقسم بالله أن الرئيس السادات مات شهيدا شهيدا شهيدا، أحب الوطن فأحبه المصريون، وهو أعطى المصريين الكثير".

إيهاب الخولي المشروعية الإخوان محمد مرسي السادات

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