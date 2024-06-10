الفتيات يتفوقن.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية فى بورسعيد



حصلت الدستور علي أسماء الشهادة الإعدادية الأزهرية بـ محافظة بورسعيد، وذلك بعد أن تم الاعلان الرسمي من قبل المنطقة، بعد اعتماد النتيحة.

الفتيات يتفوقن.. نتشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية ببورسعيد

وأعلن الدكتور ياسر علام مدير منطقة بورسعيد الأزهرية للعلوم الدينية والعربية أن العشر الأوائل هم: سلمي محمد جابر فراج علي- المركز الأولي- معهد الزهور النموذجي للفتيات حاصلة علي 485 درجة بنسبة 99 بالمائة، والثاني أحمد سراج الدين محمد ذكي معهد الزهور النموذجي حاصل علي 483 بنسبة 98.6 بالمائة، والثاني مكرر ريتال أحمد مصطفي معهد الزهور النموذجي حاصلة علي 483 بنسبة 98.6، وحصل علي المركز الرابع منة رمضان المهدي يوسف معهد الزهور النموذجي حاصلة علي 482 درجة بنسبة 98.4، والخامس اياد وائل الشرقاوي معهد الزهور النموذجي حاصل علي 481 بنسبة 98.2.

وحصل على المركز السادس هاجر محمد أحمد معهد بورفؤاد النموذجي بعدد درجات 480 بنسبة 98 بالمائة، والمركز السادس مكرر بروج شحاتة الدسوقي الزهور النموذجي بنسبة درجات 480 بنسبة 98 بالمائة، والثامن مروه مراد محمد المرسي صالح معهد الزهور النموذجي بعدد درجات 479 بنسبة 97.8، والتاسع جهاد هاني محمد علي معهد الزهور النموذجي بعدد درجات 474 بنسبة 96.7، والعاشر نور الله محمد ابراهيم علي معهد الزهور النموذجي بدرجة 472 بنسبة 96.3.

وفي شأن آخر توجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال فعاليات جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، بالشكر والتقدير لمساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبري، وجميع أفراد وضباط وجنود مديرية أمن بورسعيد، على جهودهم المتواصلة خلال الفترة الماضية، وتوفير الأمن والأمان لمحافظة بورسعيد وابنائها، وتحقيق المناخ المناسب لتنفيذ المشروعات القومية المهمة بمحافظة بورسعيد.

كما توجه محافظ بالشكر والتقدير لجميع نواب محافظة بورسعيد، على تعاونهم المثمر مع الأجهزة التنفيذية، من أجل مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الحياة داخل محافظة بورسعيد، مشيرا أن التواصل مستمر بين النواب والتنفيذيين لمتابعة خطط التنمية والتعمير التي تجرى ببورسعيد على كافة الأصعدة.

و شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة التعاون بين الجميع، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والوعي بإنجازات الدولة المصرية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تعطل مسيرة التنمية.