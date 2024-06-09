الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب الخولى لـ"الشاهد": جماعة الإخوان وصلت للحكم بطرق ملتوية وبها "تدليس"

إيهاب الخولي
إيهاب الخولي

كشف إيهاب الخولي، السياسي المصري، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: قول واحد الإخوان لم يشاركوا في التمهيد لأحداث 25 يناير، جماعة الإخوان وصلت للحكم بطرق ملتوية وبها "تدليس".

وتابع: "الإخوان ظنوا أنهم سيحكمون مصر أكثر من 300 سنة.. لكن المصريين رفضوا حكم هذه الجماعة".

وأكمل: "جاءت جمعة 28 يناير لم يشاركوا، ولكن عندما حدث ما حدث في جمعة الغضب ومنطقة شبرا وبولاق والجيزة وتدفق المصريين لميدان التحرير بدأ ظهور بوادر لجماعة الإخوان، وبدأ الظهور بعد ذلك عندما تغيرت الأمور وبدأت المطالب تتغير لإسقاط النظام، لأن الشعب طلب بالحرية والديقراطية والدولة الوطنية، ولكن تغيرت المطالب بعد جمعة الغضب لإسقاط النظام، وهنا ظهر الإخوان بعدما انقلب الشعار من بعض القوى المدنية، ولذلك التدفق الذي تم في 30 يونيو نتيجة ممارسات الإخوان وشعور المصريين بضرورة المشاركة ضد هذه الجماعة، لأن ما حدث ليس خطأ استراتيجيا إنما خطئية كبرى من جماعة الإخوان المسلمين عندما وصلوا بطرق ملتوية وتدليس للوصول للحكم".

يعد الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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