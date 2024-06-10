الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكثر من 8 آلاف مستفيدة من حملة "من حقك تنظمى" فى دمياط

حملة حقك تنظمي بمحافظة
حملة حقك تنظمي بمحافظة دمياط

اختتمت فعاليات حملة "حقك تنظمي" بمحافظة دمياط تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بالمناطق التى لا تتوفر بها عيادات ثابتة لتنظيم الأسرة.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى" والتى استمرت على مدار عشرة أيام خلال الأسبوعين الماضيين على مرحلتين لتشمل جميع الإدارات الصحية بمحافظة دمياط، قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ 8085 من محافظة دمياط من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة، إلى جانب العيادات المتنقلة، بالإضافة إلى عمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

يأتى ذلك انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية، بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات، والعمل على رفع معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة للمنتفعات مثل متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي في تخصصات النساء والتوليد وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كالحبوب، الحقن، اللولب النحاسي، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد.

كمًا صرحت الدكتورة تسنيم مايلو، مدير إدارة تنظيم الأسرة بدمياط، بأن الحملة لاقت إقبالا كثيفا من السيدات خلال المرحلتين، حيث تم خلالها حصول 6387 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، و1657  كشف نساء ومتابعة حمل وسونار ومتابعة وسيلة، وتقديم المشورة والتوعية، مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع العديد من الجهات داخل محافظة دمياط.

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