منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة، مساء غد الاثنين، بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي وتقسيمة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

سيواجه منتخب مصر، مضيفه منتخب غينيا بيساو، في السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (24 سبتمبر) في بيساو، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

ستنقل مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026، عبر قنوات أون تايم سبوتس التي حصلت على حقوق بث جميع مباريات مصر خلال مشوارها بالتصفيات.

مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026

غينيا بيساو * مصر.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء.



جيبوتي * إثيوبيا.. يوم الأحد 9 يونيو.. الساعة 7 مساء.



بوركينا فاسو * سيراليون.. يوم الإثنين 10 يونيو.. الساعة 7 مساء.