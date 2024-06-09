رشوان: نلتمس الإفراج عن الصحفيين المحبوسين بمناسبة يوم الصحفى المصرى وثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن كل أطياف الصحفيين على رأسهم صحفيو الصحف القومية والحزبية كانوا في مقدمة إسقاط قانون "اغتيال الصحافة"، في فترة التسعينيات.

وأضاف "رشوان" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن لدينا 7 صحفيين نقابيين محبوسين احتياطيًا و11 صحفيًا غير نقابي محبوسين احتياطًا، ونلتمس الإفراج عنهم بمناسبة يوم الصحفي المصري وثورة 30 يونيو.

ونوه، "رشوان"، أننا نأمل بأن يتم رسم الفرحة والسعادة على أسر المحبوسين، بالإفراج عن ذويهم، قبل دخول العيد، والدولة المصرية دائمًا ما تقف بجانب الجميع.