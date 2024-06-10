استخرج نتيجتك... رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 برقم الجلوس الترم الثاني، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية خلال الساعات المقبلة، فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 الترم الثاني

كشفت محافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، عصر الاثنين 10 يونيو الجاري، في تمام الثالثة عصرًا، وذلك خلال مؤتمر صحفي بديوان عام المحافظة.

أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

كما سيعلن المحافظ قائمة أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى المحافظة، ويُجري إتصالات هاتفية لتهنئتهم على النجاح وحثهم على مزيد من التفوق.

ومن المقرر إعلان قائمة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم غدًا، تزامنًا مع اعتماد المحافظ للنتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 برقم الجلوس

وعن كيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2024 الترم الثاني برقم الجلوس، أتاحت مديرية التربية والتعليم، خدمة الاستعلام من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من هنا.

اختيار أيقونة نتائج الطلاب.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

تحديد الفصل الدراسي، والسنة الدراسية.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في امتحانات الشهادة الإعدادية.

الضغط على عبارة بحث.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم

وشارك 64 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني في محافظة الفيوم، داخل 265 لجنة.

وأدى الطلاب والطالبات الامتحانات خلال الفترة من السبت 18 حتى الخميس 23 مايو الماضي.

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