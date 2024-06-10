سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصرى

مع بداية موسم الحج يحرص الحجاج والمواطنين المسافرين للملكة على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، انخفاض ملحوظ شهده سعر الريال السعودي عقب بداية التعاملات، إذ بلغ في البنك المركزي المصري تراجعا بحوالي 3 قروش، طبقا للمعلن على المنصات الصادرة عن كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 10- 6- 2024، وسعر العملات اليوم.

وشهد الريال السعودي زيادة في الطلب على الشراء وذلك مع اقتراب موسم الحج، الذي سيستوعب أكثر من عدد 60 ألف حاج مصري، طبقا لبعثة الحج الرسمية التابعة للداخلية والسياحة والتضامن.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

بلغ سعر الريال السعودي مقابل أسعار الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، نحو مبلغ 12.63 جنيه للشراء، وقيمة 12.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، سجل 12.64 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري ببنك القاهرة 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 12.62 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية، 12.66 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

لم يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل سعر الدولار الأمريكي أي تحرك، حيث أن وصل سعر صرف عدد 1 ريال سعودي حوالي قيمة 0.266 دولار أمريكي.

اسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين نحو 51.60 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.63 جنيه للشراء و60.82 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.23 جنيه للشراء و53.39 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.40 جنيه للشراء و30.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 154.87 جنيه للشراء و155.35 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 12.91 جنيه للشراء و12.95 جنيه للبيع.