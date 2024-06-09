الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيهاب الخولي لـ"الشاهد": الإخوان لم يشاركوا في التمهيد لأحداث 25 يناير

إيهاب الخولي
إيهاب الخولي

كشف إيهاب الخولي، السياسي المصري، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: قولًا واحد الإخوان لم يشاركوا في التمهيد لأحداث 25 يناير.

وتابع: "الإخوان ظنوا أنهم سيحكمون مصر أكثر من 300 سنة.. لكن المصريين رفضوا حكم هذه الجماعة".

وأكمل: "ما حدث في أحداث يناير لم يشارك فيه الإخوان المسلمين من قريب أو بعيد ولم يمهدوا لذلك أبدًا، وأتذكر أنه كان هناك اجتماع في حزب الجبهة صادق على يناير من كافة القوي الوطنية وكان موجود به عصام العريان، وكان هناك تصور أن يتم استدعاء كثير من القوى السياسية لمحاولة الإصلاح السياسي بعد ما حدث في يوم 28 يناير".

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

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