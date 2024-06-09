المستشار محمود فوزى يكشف مصير الطلبة المحبوسين فى تظاهرات التضامن مع غزة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه سيتم إرسال طلب للنائب العام، من أجل طلب العفو عن الطلبة التي كانت تتظاهر من أجل ما يحدث في قطاع غزة، وخلال يومين سيتم الإفراج عنهم.

وأضاف "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في الإعفاءات عن المحبوسين، والجهات المعنية لا تتأخر عن نظر أي طلبات يتم تقديمها.

ونوه أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية، واضح منذ اليوم الأول والصوت المصري كان حاضرًا دائمًا في قناة "القاهرة الإخبارية"، التي نقلت عنها أغلب دول العالم.