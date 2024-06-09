الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار محمود فوزى يكشف مصير الطلبة المحبوسين فى تظاهرات التضامن مع غزة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه سيتم إرسال طلب للنائب العام، من أجل طلب العفو عن الطلبة التي كانت تتظاهر من أجل ما يحدث في قطاع غزة، وخلال يومين سيتم الإفراج عنهم.

وأضاف "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في الإعفاءات عن المحبوسين، والجهات المعنية لا تتأخر عن نظر أي طلبات يتم تقديمها.

ونوه أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية، واضح منذ اليوم الأول والصوت المصري كان حاضرًا دائمًا في قناة "القاهرة الإخبارية"، التي نقلت عنها أغلب دول العالم.

المستشار محمود فوزي غزة في المساء مع قصواء قطاع غزة سي بي سي

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