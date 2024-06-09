إيهاب الخولي لـ"الشاهد": الإخوان ظنوا أنهم سيحكمون مصر أكثر من 300 سنة

كشف إيهاب الخولي، السياسي المصري، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: الإخوان ظنوا أنهم سيحكمون مصر أكثر من 300 سنة.. لكن المصريين رفضوا حكم هذه الجماعة.

وتابع: "جماعة الإخوان ظهرت على حقيقتها بعدما وصلت للسطلة، بدأت الجماعة في استعادة جزء من التاريخ الذي قبع في ذهنهم وجزء منه مزيف وظنوا انهم سيفعلوا بالبلاد والعباد ما يشاءون ولكن سرعان ما خرج المصريين كي يثوروا على تلك الجماعة".

ويعد “الشاهد” الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.