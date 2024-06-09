إيهاب الخولى لـ"الشاهد": جماعة الإخوان ظهرت على حقيقتها بعدما وصلت للسلطة

كشف إيهاب الخولي، السياسي المصري، عن شهادته بشأن ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: "جماعة الإخوان ظهرت علي حقيقتها بعدما وصلت للسطلة".

وتابع: "ظهر الإخوان المسلمون في تلك الفترة عندما وصلوا للسلطة على حقيقتهم، والإيمان بمفهوم الدولة الأممية ولا يقتنعون بمفهوم الدولة الوطنية، ومن ثم هم على استعداد لإقصاء أي فصيل من الدولة في سبيل هذا الأمر، وهذا الأمر ليس يهز مفهوم السلام الاجتماعي وإنما يهز الوطنية، وهذا ما تم من خلال مساراتهم عندما وصلوا للسلطة، وكان الاستعجال بإقصائهم من السلطة أمر طبيعي، لأن مصر وسطية تختلف عن مفاهيمهم، وعن الدولة الأممية، وعن عقيدة الإخوان، لأن الدولة الوطنية لا تقصي أحدا بسبب الدين، أو الجنس أو اللغة أو اللون أو غيره".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.