عمرو الفقى: ما يحدث فى قطاع غزة أمر لا يصدقه عقل والصمت الدولى أصبح مريبًا

قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن لدينا في الشركة المتحدة 7 مطبوعات صحفية و5 آلاف إعلامي منهم 3 آلاف في الصحافة الإلكترونية والوروقية.

وأضاف "الفقي" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أننا منذ بداية الأزمة الفلسطينية، وموقفنا واضح، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم والمؤسسات الإعلامية الدولية كانت تنقل من قناة القاهرة الإخبارية، ومؤسساتنا الصحفية.

وأشار إلى أن الصحافة دورها هو التعبير عن صوت المواطن، مؤكدًا أن دورنا في الشركة المتحدة كان متؤاما بشكل كبير مع تفكير المواطن المصري.

ونوه أن موقف الصحافة المصرية كان واضحا منذ اليوم الأول للأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة أمر لا يصدقه عقل، والصمت الدولي أصبح مريبا.