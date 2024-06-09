الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستشار محمود فوزي: أداء نقابة الصحفيين الحالي أتسم بالتوازن وعمل على رعاية المهنة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، بسبب الحملة الشعواء التي تعبر عن ازدواجية المعايير من قبل المجتمع الغربي.

وشكر "فوزي"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، نقابة الصحفيين المصرية التي دائمًا ما تقف بكل حيادية تجاه الموضوعات، ودورها في تغطية ما يحدث في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أداء نقابة الصحفيين الحالي اتسم بالتوازن وعمل على رعاية المهنة والحفاظ عليها ولم ينخرط في العمل السياسي بالمفهوم الحزبي.

ونوه المستشار محمود فوزي، أن الحوار الوطني، هي دعوة رئاسية مستنيرة، مؤكدًا أنه يوجد لجنة متخصصة لمناقشة أوضاع النقابات، ولجنة أخري تختص بحرية الرآي والتعبير.

وأضاف أن الحوار الوطني عمل علي بناء الثقة، وتحول لمنصة يلجأ إليها المؤسسات والأفراد، مشيرًا إلى أن السياسية التي يتم تطبيقها بعض مناقشتها في الحوار الوطني تكون أكثر تأثيرًا.

 

المستشار محمود فوزي الصحفيين نقابة الصحفيين في المساء مع قصواء سي بي سي

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