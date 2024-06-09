الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادر السيد: المنتخب يلعب بصورة مختلفة بقيادة حسام حسن

نادر السيد
نادر السيد

تحدث الكابتن نادر السيد، نجم منتخب مصري السابق، عن أداء المنتخب المصري، قائلا: "المنتخب يلعب بصورة مختلفة بقيادة حسام حسن".

وأضاف الكابتن نادر السيد، نجم منتخب مصري السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحضور الجماهيري وحسن تنظيم المباريات ساعد على تحقيق الفوز في مباراة بوركينا فاسو".

وأشار  نجم منتخب مصري السابق، إلى أن هناك تغيير حدث في شكل وأداء المنتخب المصري وهذا أمر إيجابي، متابعا: "دعم القيادات والجمهور للمنتخب المصري شيء إيجابي".

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

أول رد من عمرو دياب على واقعة صفع معجب داخل حفل زفاف (فيديو)

خلال العيد.. رفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات تحكم كهرباء شمال القاهرة

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة