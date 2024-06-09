نادر السيد: المنتخب يلعب بصورة مختلفة بقيادة حسام حسن

تحدث الكابتن نادر السيد، نجم منتخب مصري السابق، عن أداء المنتخب المصري، قائلا: "المنتخب يلعب بصورة مختلفة بقيادة حسام حسن".

وأضاف الكابتن نادر السيد، نجم منتخب مصري السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحضور الجماهيري وحسن تنظيم المباريات ساعد على تحقيق الفوز في مباراة بوركينا فاسو".

وأشار نجم منتخب مصري السابق، إلى أن هناك تغيير حدث في شكل وأداء المنتخب المصري وهذا أمر إيجابي، متابعا: "دعم القيادات والجمهور للمنتخب المصري شيء إيجابي".