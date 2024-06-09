رئيس "مكافحة المنشطات" يفجر مفاجأة فى اختبارت المنشطات للاعبى الكرة

قال الدكتور حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن أي لاعب كرة قدم يحصل على "كارت أحمر" خلال اللقاء يخضع أوتوماتيكيا لاختبار المنشطات.

وأضاف "خميس" خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تصدر القائمة المحظورة كل عام، متابعًا: "هل يتخيل أحد أن مدر البول من المنشطات لكنه ضمن القائمة المحظورة؛ لأنه يغير الوزن".

وتابع: "هناك أيضًا ما يعرف بإجراءات المكافحة، بمعنى أن يأخذ الرياضي مادة منشطة، ومادة تزيل المادة المنشطة، أو مادة تغير في الجسم، والتلاعب في العينة والإجراءات".

وأردف: "لو الرياضي ضيع 3 اختبارات لأخذ العينة يُعاقب كأنه واخد منشطات، وكان عندنا لاعب مصارعة مصري مشهور ضيع 3 اختبارات وكانت علاقته بالسيستم مش قوية وتم إيقافه 3 سنوات".

وأوضح أن اللاعبين يسجلون أماكن وجودهم على نظام عمل المنظمة من أجل تحديد موعد الاختبار.

وأردف: "في المباريات تكون العينة عشوائية، وأي لاعب يُطرد من الملعب يخضع لاختبار منشطات لأنه يتم اعتبار هذا السلوك عدوانيا وقد يكون سببه تعاطي منشطات".