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باحث في شئون الحركات المتطرفة: الذئاب المنفردة الأخطر والتوصل إليها صعب

الجماعات المتطرفة
الجماعات المتطرفة

قال محمد يسري، باحث في شئون الحركات المتطرفة، إن التعرف أمنيا على الذئاب المنفردة بالغ الصعوبة، لافتا إلى أن تلك الصعوبة تكمن الذئب المنفرد يتحرك دون إطار.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الذئب المنفرد يتحرك دون رجوع إلى جماعة أو مسئول، فتصبح تحركاته غير محسوبة أو متوقعة.

وتابع: "ليس له كبير ويتحرك من رأسه، بدون أن تصله تعليمات أو إرشادات، فهو يتبنى فعلا فكر الجماعات المتطرفة، ولكن ليس له بيعة، ولايحتاج إلى توجيهات من التنظيم الأم".

وواصل: "يكاد التنبؤ بأفعال الذئب المنفرد أمر مستحيلا، كما أن التوصل إليه هو أمر أيضا في غاية الصعوبة، لأنه سماته العامة الشكلية مثل باقي الأشخاص، من حيث الشكل او الملابس أو غيرها من تلك الملامح التي اعتدنا على مشاهدتها للجماعات المتطرفة".

الحركات المتطرفة الذئاب المنفردة الضف الأخرى القاهرة الإخبارية باحث في شئون الحركات المتطرفة

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