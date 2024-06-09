الإثنين 10 يونيو 2024
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المتحدث الرسمي للشباب والرياضة: إيقاف المسئولين عن صالة حسن مصطفى لحين انتهاء التحقيقات

صالة حسن مصطفى
صالة حسن مصطفى

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، عن قرار الوزارة باحالة المسئولين عن صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.

جاء ذلك على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح اليوم، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، ولكن دون الرجوع للوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور.

على صعيد آخر، وزير الشباب والرياضة يشيد بنتائج منتخب مصر للسلاح بعد تتويجه بـ 16 ميدالية ببطولة إفريقيا بالمغرب.

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج منتخب مصر للسلاح بعد تتويجه بـ 16 ميدالية ببطولة إفريقيا، والتي أقيمت بالمغرب، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و9 برونزيات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على استمرار دعم الدولة المصرية للرياضيين وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق المزيد من الانتصارات، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية في كل ما يخص الرياضيين في مختلف الرياضات، مثنيًا على النتائج التي حققها الأبطال المصريين، والتي تعزز مكانة مصر كقوة رياضية في القارة الإفريقية.

وتوج محمد السيد بالميدالية الذهبية في سلاح سيف المبارزة رجال، وحقق محمد ياسين الميدالية البرونزية، وفي سلاح السيف رجال فاز محمد عامر بالميداليةالذهبية، وفاز أدهم معتز بالميدالية الفضية، وفاز زياد السيسي بالميدالية البرونزية، وفي سلاح الشيش رجال فاز محمد حمزة بالميدالية الذهبية، وفاز عبد الرحمن طلبة بالميدالية الفضية، وفاز علاء الدين أبو القاسم بالميدالية البرونزية.

وفي سلاح الشيش سيدات فازت يارا الشرقاوي بالميدالية الذهبية، وفازت ملك حمزة بالميدالية البرونزية، وفازت نهى هاني بالميدالية البرونزية، وفي سلاح السيف سيدات، فازت نجوي نوفل بالميدالية الفضية، وفازت ريناد الدكش بالميدالية البرونزية، وفازت ندى حافظ بالميدالية البرونزية، وفي سلاح سيف المبارزة سيدات، فازت أية حسين بالميدالية البرونزية، وفازت شيرويت جابر بالميدالية البرونزية.

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