الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"من الشاطئ إلى المختبر".. فعالية لتنظيف الشاطئ وإعادة التدوير بمشاركة طلاب الإسكندرية

فعالية تنظيف الشواطئ
فعالية تنظيف الشواطئ بالإسكندرية

تنطلق الأربعاء المقبل، فعاليات مشروع "الاقتصاد الدائري: من الشاطئ إلى المختبر"، والذي تنظم قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي بالإسكندرية تحت إدارة قنصل عام فرنسا، لينا بالن، ويشارك في تمويله الإتحاد الأوروبي في مصر ودعم كل من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.

يقام الحدث تحت إشراف كل من سفير الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان بيرجر، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وبحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ومشاركة طلاب المدارس الثانوية من الشبكتين الناطقة بالفرنسية والناطقة بالإنجليزية والطلاب من شباب المعهد الفرنسي، حيث يشاركون في نشاط تنظيف شاطئ الأنفوشي، يليه ورشة إعادة تدويرمبتكرة مقامة بمختبر  "FabLab" بجامعة الإسكندرية، كما يقام مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر المختبر بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية.

يعد المشروع مبادرة فريدة من نوعها تتصدى لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة، حيث لا يهدف المشروع فقط إلى التنظيف، بل أن يكون تجربة تعليمية وتفاعلية، ليكتسب الطالب نظرة شاملة على دورة حياة البلاستيك، واكتشاف إمكانات تدويره من خلال تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

الاقتصاد الدائري الشاطئ إلى المختبر الاتحاد الأوروبي جامعة الإسكندرية محافظة الاسكندرية تنظيف الشواطئ

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