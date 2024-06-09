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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل مجزرة مخيم النصيرات نجاح لنتنياهو؟ خبير يرد

مجزرة مخيم النصيرات
مجزرة مخيم النصيرات

كشف أمير مخوّل الباحث في مركز "تقدم" لسياسات والخبير في الشئون الإسرائيلية، عن تحرير 4 أسرى مقابل قتل 3 آخرين وأكثر من 274 شهيد فلسطيني، هل يُعد ذلك "النصر المزعوم" نجاح للمجرم نتنياهو بعد مجزرة مخيم النصيرات؟.

وقال خلال تقديم برنامجها "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، 274 شهيدا فلسطينيا هي مجرد عملية سينمائية لمكسب سياسي داخلي وهذه الذهنية الحاكمة اليوم والمسيطرة على رأي العام الإسرائيلي.

وأضاف أن هذا النصر والاحتفال لن يدوم طويلا بعد نزول عائلات الأسري مره أخري للشارع في اسرائيل، والتغطية الأمريكية لم تكن ممكنة كما يبدو.

وتابع: “المسؤولية على نتنياهم مباشرة وليس هذا بسبب أنه لديهم معارضة في داخل الحكومة بشكل جدي لا توجد من هذا النوع لكن هناك تخوف من انسحاب حزب ديني والدعوة إلى تعجيل الانتخابات”.

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